Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima Salta

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta, se espera un día parcialmente nuboso con una temperatura mínima cercana a los 3.4°C y una máxima de 21.2°C. Durante la mañana, el clima será relativamente agradable con algunos rayos de sol que podrían aparecer a partir del amanecer a las 08:03. La jornada iniciará con una frescura característica del invierno, así que es recomendable salir con un abrigo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y hacia la noche, la situación en Salta permanecerá similar, continuando con un cielo en gran parte parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 21.2°C, haciéndola una tarde ideal para actividades al aire libre. El viento, proveniente del noreste, soplará con una velocidad media de 8 km/h, aportando frescura al ambiente. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 47%, con la puesta de sol prevista a las 18:40, brindando un hermoso atardecer a los salteños.