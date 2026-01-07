Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima del día

El clima en San Juan este miércoles 7 de enero de 2026 estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante toda la jornada. Por la mañana, las temperaturas rondarán los 9.2°C y se podrá experimentar una brisa ligera proveniente del noreste con velocidades de hasta 22 km/h. La humedad, por otro lado, se mantendrá en torno al 61%, ofreciendo así una jornada agradable para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán una máxima de 20.4°C. El cielo seguirá mayormente nublado, pero no se esperan precipitaciones. Los vientos continuarán soplando con menor intensidad, con ráfagas que alcanzarán los 17 km/h. Es un clima ideal para paseos y reuniones al atardecer.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá en San Juan a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Se recomienda aprovechar las primeras horas de la mañana o el crepúsculo para disfrutar de las vistas del cielo.