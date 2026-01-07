Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026
Estado del clima
Hoy en San Luis, el clima estará caracterizado por ser parcialmente nuboso durante la mañana con una temperatura mínima que rondará los 30.16°C y una máxima alcanzando 30.15°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 10 km/h, asegurando una ligera brisa a lo largo del día. La humedad esperada será del 18%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
En la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables con nubosidad variable, pero sin probabilidades de precipitación. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 30.18°C. Además, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando una velocidad máxima de hasta 25 km/h, generando un ambiente fresco durante las últimas horas del día.