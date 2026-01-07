Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima diario

Clima en Santa Cruz para esta mañana

Hoy por la mañana, Santa Cruz tendrá un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 3.4°C como mínima. El clima promete ser fresco, así que recomendamos abrigarse adecuadamente. Los vientos soplarán del norte con una velocidad de hasta 11 km/h, lo que aumentará la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nuboso con temperaturas máximas alcanzando 7.3°C. Es importante destacar que hay una probabilidad nula de precipitaciones. Los vientos mantendrán su velocidad leve, lo que permitirá que la humedad se mantenga alrededor del 80%. En consecuencia, no se esperan cambios significativos en las condiciones del clima para el resto del día.