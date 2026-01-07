Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima Actual

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Para este miércoles, el clima en Santa Fe se perfila con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas estarán moderadas con un mínimo de 7.9°C y el viento alcanzará velocidades de hasta 21 km/h. La humedad relativa del ambiente será del 85%, lo que puede hacer que se sienta un poco más fresco de lo que el termómetro indica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que transcurre el día, las condiciones del clima se mantienen constantes. Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían subir hasta un máximo de 18.5°C. Vientos suaves también se esperan hacia la noche, contribuyendo a un ambiente fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 07:59 horas de la mañana y se ocultará a las 18:06 horas. Este ciclo solar propicia una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante el día.