Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima y tiempo

Hoy en Tierra del Fuego, el clima será predominantemente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas en la zona rondarán los -0.6°C, lo que sugiere una jornada muy fresca. Se espera una humedad considerable del 93%, que contribuirá a un ambiente más húmedo de lo usual. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h, lo que indica que será un día ventoso aunque no extremadamente fuertes. La presión atmosférica se mantendrá estable en 1012.3 mb.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el clima continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 2.9°C, ofreciendo una ligera mejora respecto a la mañana. Los vientos pueden incrementarse ligeramente, alcanzando los 17 km/h durante la noche. A medida que el día avance, la humedad relativa será del 96%, afectando la sensación térmica y haciendo que los abrigos sean recomendables.