Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima y tiempo

El clima para la mañana del jueves 8 de enero de 2026 en Buenos Aires

Durante la mañana, Buenos Aires experimentará un clima variable con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas estarán entre los 5.6°C y los 15.7°C. El viento soplará con una velocidad media de 21 km/h, predominando la dirección noroeste. Se espera que la humedad alcance un nivel del 92%, lo cual podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican las temperaturas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá similar, con un cielo que continuará parcialmente nuboso y temperaturas que permanecerán en el mismo rango. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 21 km/h, y la humedad se mantendrá alta. No se prevé precipitaciones importantes durante el día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin grandes contratiempos.

Para aquellos interesados en la observación astronómica, el sol se asomará a las 7:06 y se pondrá a las 17:06, ofreciendo unas diez horas de luz diurna.