Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

El tiempo hoy

El clima

Hoy en Catamarca, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos en la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6°C. Aunque la probabilidad de lluvias es baja, es ideal para realizar actividades al aire libre con precaución, dado el potencial de fluctuación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23°C, manteniéndose las condiciones de cielo parcialmente nublado. Los vientos serán moderados con velocidades que podrían llegar a los 21 km/h, ofreciendo una brisa refrescante. Al caer la noche, el clima enfriará gradualmente, pero sin llegar a ser extremadamente frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 8 de enero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 07:40 y el ocaso para las 18:33, permitiendo disfrutar del día con más de diez horas de luz diurna.