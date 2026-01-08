Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima Diario

Pronóstico detallado para la mañana en Córdoba

En la mañana de este jueves, Córdoba presenta un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sitúan alrededor de los 7.3°C, creando un ambiente fresco al inicio del día. La humedad estará alta, alcanzando alrededor de un 54%, mientras que los vientos soplarán principalmente del noreste con una velocidad que podría ascender hasta los 19 km/h. No se espera precipitación alguna, lo que permitirá disfrutar de una mañana tranquila sin sobresaltos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares en Córdoba. Las temperaturas se elevarán y llegarán hasta los 21.9°C en las horas de la tarde. Aunque el cielo se mantendrá parcial o mayormente nuboso, no se anticipan lluvias. Los vientos continuarán soplando pero con menor intensidad en comparación con la mañana, alcanzando una velocidad de hasta 14 km/h. Además, la humedad disminuye levemente hacia la noche, permitiendo una sensación térmica agradable. En general, el día presentará una transición suave y posiblemente clara, según las observaciones astronómicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 8 de enero de 2026

Esta fecha específica presentará amanecer alrededor de las 08:12 y la puesta de sol ocurrirá a las 18:21. Con la duración del día siendo de aproximadamente 10 horas y 9 minutos de luz, será una jornada standard en el contexto temporal de principios de enero.