Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima Diario

El clima en la mañana

Esta mañana en Mendoza, el tiempo se presenta con condiciones de parcial nubosidad y una temperatura mínima de 6.6°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 11 km/h, agregando un toque fresco a la mañana. La clima húmedo se mantendrá con un 62% de humedad relativa, lo que hará más llevadera la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 17.5°C. El viento aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, lo cual podría traer un ligero alivio debido al calor previsto. A medida que avance la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, proporcionando un ambiente moderadamente cálido para la región.

Es esencial estar atentos a los cambios de temperatura a lo largo del día. También, al final de la jornada, las condiciones serán adecuadas para disfrutar de una noche con cielos relativamente despejados.