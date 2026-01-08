Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima Diario

Hoy en Neuquén, se pronostica un clima con condiciones variadas. Durante la mañana, se espera que el cielo esté ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 4.9°C. No se prevé precipitaciones durante las primeras horas del día, por lo que será un buen momento para estar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, la temperatura alcanzará los 17°C. El cielo continuará parcialmente nublado, con una humedad del 75%. Aunque el viento alcanzará una velocidad media de 13 km/h, no se espera que sea significativo para las actividades al aire libre. La presión atmosférica es estable, lo que sugiere que no habrá grandes cambios climáticos en las próximas horas. Durante la noche, las temperaturas disminuirán ligeramente, pero se mantendrán dentro de un rango cómodo, sin cambio en la cobertura nubosa.