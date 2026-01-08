Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima

Hoy en Río Negro, el clima presentará un cielo parcialmente cubierto con una temperatura mínima de 6.8°C. La jornada comenzará con una leve brisa que alcanzará los 13 km/h, aumentando hacia el mediodía. La humedad rondará entre el 45% y el 82%, lo que dará una sensación térmica más baja en las horas tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán unos 17.1°C con un cielo parcialmente nublado. Los vientos se intensificarán, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría traer alguna nubosidad dispersa. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente hacia los 8°C, mientras que el ambiente se tornará más fresco con aumento de nubes.

Observaciones astronómicas

En cuanto a las condiciones astronómicas para este jueves 8 de enero, el amanecer está previsto para las 06:45, mientras que el atardecer será a las 20:30, ofreciendo un largo día con abundante luz natural.