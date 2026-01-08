Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima diario

La jornada en Salta comienza con un clima clima parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 3.4°C, lo que invita a salir con abrigo al principio del día. Durante las primeras horas, se espera que las temperaturas sean más frescas a medida que la humedad ronda el 47%, permitiendo una sensación fresca pero confortable al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde, las temperaturas en Salta ascenderán hasta alcanzar un máximo de 21.2°C, con un leve incremento en la velocidad del viento, alcanzando los 8 km/h provenientes del noreste. A medida que el día avance, las condiciones del cielo podrían volverse más estables con vientos moderados. En la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso mientras la temperatura desciende, ofreciendo una noche templada y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 8 de enero de 2026

Este jueves, el amanecer está programado a las 08:03, mientras que la puesta del sol se producirá a las 18:40. Estos datos son clave para los entusiastas de la astronomía o cualquiera que disfrute de observar la salida y puesta de sol.