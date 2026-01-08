Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima diario

El clima en San Luis hoy

Hoy en San Luis, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y sin probabilidades de precipitaciones en clima. La temperatura mínima alcanzará los 7.5°C mientras que la máxima se espera que llegue a los 17.7°C. Durante la mañana, el viento soplará desde el suroeste a una velocidad promedio de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo similar al de la mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 17°C, asegurando un día fresco. Vientos moderados del suroeste continuarán soplando, alcanzando ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 8 de enero de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 8:25 y se pondrá a las 18:24. Es un buen día para observar el amanecer o atardecer si el cielo permite suficientemente visibilidad.