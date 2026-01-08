Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

Hoy jueves 8 de enero de 2026, en Santa Cruz, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. No se esperan precipitaciones, y el viento soplará con un promedio de 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h. La humedad relativa será alta, oscilando alrededor del 95%. Se recomienda precaución al conducir debido a la baja visibilidad ocasionada por la nubosidad y el viento moderado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, la situación meteorológica no sufrirá grandes cambios. Se mantendrá un cielo parcialmente nuboso y la temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, con cero milímetros de lluvia pronosticados. Los vientos continuarán con una intensidad máxima de 25 km/h. La visibilidad general se prevé estable, por lo que las actividades al aire libre podrán realizarse sin mayores inconvenientes.