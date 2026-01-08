Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima hoy

Hoy en Santa Fe, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo una mañana fresca. Se prevé que haya vientos con una velocidad media de 11 km/h, acompañando una humedad que se mantendrá notablemente alta con un valor máximo del 85%. Para quienes decidan realizar actividades al aire libre, es recomendable llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, el clima se verá un poco más cálido, con temperaturas máximas alcanzando los 18.5°C. Aunque el cielo seguirá parcialmente cubierto, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, sin expectativas significativas de mociones climáticas severas. Las salidas nocturnas podrían ser una buena opción, siempre considerando la brisa presente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 8 de enero de 2026

El amanecer está programado para las 07:59, brindando una luz dorada que dará inicio al día. Por la tarde, el sol se despedirá a las 18:06, prometiendo un atardecer colorido. Los interesados en la observación astronómica podrán aprovechar esta ventana horaria para disfrutar de las estrellas cuando el cielo lo permita.