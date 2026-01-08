Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima local

El clima en la mañana

Hoy en Santiago Del Estero, el día comienza con una temperatura mínima de 9.5°C. El cielo estará parcialmente nuboso, marcando un inicio de jornada fresco. A lo largo de la mañana, se espera que el viento sople con una velocidad máxima de 18 km/h. Tenga en cuenta la humedad al salir, ya que alcanzará el 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, la temperatura máxima llegará a 22°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Los vientos continuarán soplando a una velocidad máxima de 18 km/h. Para la noche, se espera que el tiempo se mantenga similar con vientos moderados y sin precipitaciones significativas, dejando una noche tranquila y agradable para disfrutar al aire libre.