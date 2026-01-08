Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima Hoy

El clima de esta mañana en Tierra Del Fuego se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de -0.6°C. Se anticipan vientos con una velocidad máxima de 11 km/h, lo que generará una sensación de frescura. La humedad alcanzará un porcentaje alto, rondando el 96%, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse al clima cambiante del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche en Tierra Del Fuego, las condiciones se mantendrán similares con una temperatura máxima rondando los 2.9°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso y los vientos podrán alcanzar ráfagas de hasta 22 km/h. La visibilidad será reducida debido a la densa humedad, alcanzando máximos del 99%, lo que podría generar algunas complicaciones en el tránsito. Mantener precauciones al manejar es aconsejable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 8 de enero de 2026

El amanecer será a las 09:54 y el ocaso ocurrirá a las 17:12. La fase lunar actual es de luna llena, proporcionando condiciones óptimas para la observación astronómica, siempre que las nubes lo permitan. Para los aficionados a la astronomía, este es un buen momento para observar el firmamento, siempre y cuando el clima lo permita.