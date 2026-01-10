El clima en Buenos Aires para este sábado 10 de enero de 2026 se presenta con un cielo parcialmente nuboso por la mañana. Con temperaturas mínimas que llegan a los 5.6°C, el aire se mantendrá más bien fresco, lo que puede hacer que sea un buen momento para actividades al aire libre. La humedad estará alrededor del 55%, y las precipitaciones son muy improbables. El viento no será un problema durante la mañana, con velocidades que adquirieron un máximo promedio de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, la situación meteorológica continuará con cielos mayormente claros aunque con intervalos nublados que no se descartan esporádicamente. Se espera que las temperaturas máximas alcancen los 15.7°C, resultando en una tarde relativamente agradable. La humedad subirá y alcanzará valores de hasta el 92%, pero aún sin probabilidades de lluvia significativa. Los vientos serán un poco más intensos, con velocidades máximas de hasta 21 km/h. Para aquellos interesados en observar el día declinar, el atardecer empezará a las 17:52.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

El **amanecer** está previsto para las 08:05, mientras que el **ocaso** se producirá a las 17:52. Esto brinda muchas horas de luz para disfrutar del día y poder hacer observaciones astronómicas al finalizar la jornada. Aprovechemos estas condiciones para planificar actividades que aprovechen al máximo las horas de sol.