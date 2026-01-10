Clima en Catamarca hoy

Durante la mañana de este sábado el clima en Catamarca será despejado, con una temperatura mínima que rondará los 6.4°C. La humedad relativa será del 37%, lo que genera un ambiente seco durante las primeras horas del día. La velocidad del viento alcanzará los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Al caer la tarde, persiste el clima despejado con temperaturas que alcanzarán un máximo de 23.7°C. La velocidad del viento durante la tarde y noche seguirá en torno a los 21 km/h, manteniendo un ambiente agradable y fresco. Sin probabilidades de precipitaciones, será una jornada perfecta para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

La salida del sol en Catamarca está prevista para las 07:40 y se pondrá a las 18:33. Esta duración del día proporciona unas 10 horas y 53 minutos de luz solar, permitiendo disfrutar de un día al aire libre.

Con el clima despejado previsto para hoy, se recomienda usar protección solar si planea estar fuera durante el mediodía, y mantenga hidratación adecuada.