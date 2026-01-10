Esta clima en Ciudad de Buenos Aires, el día comienza con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.6°C. Es probable que la humedad sea significativa durante la mañana, alcanzando un porcentaje del 78%. Los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, la temperatura subirá a un máximo de 16°C, mientras que el cielo continuará parcialmente nuboso. Los vientos pueden aumentar ligeramente con ráfagas de hasta 12 km/h. Por la noche, se espera un descenso de la temperatura mientras el cielo se despeja parcialmente.