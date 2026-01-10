Este sábado, el clima en Córdoba estará caracterizado por una jornada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 7.3°C mientras que las máximas alcanzarán los 21.9°C. La humedad durante el día se mantendrá en torno al 54%, acompañada de vientos moderados con una velocidad máxima de 23 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, la nubosidad continuará siendo una constante, aunque podría disminuir hacia la noche. Las temperaturas serán más frescas, alcanzando un punto máximo cercano a los 21.9°C y un mínimo de 7.3°C. Se espera que los vientos mantengan una velocidad similar al resto del día, contribuyendo a una sensación térmica agradable en la ciudad.