Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 10 de enero de 2026
Estado del clima
Este sábado, el clima en Córdoba estará caracterizado por una jornada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 7.3°C mientras que las máximas alcanzarán los 21.9°C. La humedad durante el día se mantendrá en torno al 54%, acompañada de vientos moderados con una velocidad máxima de 23 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde y la noche, la nubosidad continuará siendo una constante, aunque podría disminuir hacia la noche. Las temperaturas serán más frescas, alcanzando un punto máximo cercano a los 21.9°C y un mínimo de 7.3°C. Se espera que los vientos mantengan una velocidad similar al resto del día, contribuyendo a una sensación térmica agradable en la ciudad.