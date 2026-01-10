Hoy en Corrientes, la jornada comenzará con clima parcialmente nuboso, presentando temperaturas que irán desde los 8.2°C hasta alcanzar los 18.8°C. Durante la mañana, se estima una humedad del 94%, con vientos moderados que alcanzarán velocidades máximas de 9 km/h. Se espera que el día se mantenga seco, sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, las temperaturas se mantendrán cercanas a los 18.8°C, mientras que la noche presentará un cielo mayormente despejado. Los vientos serán más suaves, manteniendo una velocidad promedio de 6 km/h. A pesar de la alta humedad del 94%, se espera un clima agradable, perfecto para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

El amanecer en Corrientes será a las 07:42, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. El tiempo diurno permitirá disfrutar del día al máximo, con buenas condiciones para actividades de observación astronómica, teniendo en cuenta el cielo despejado en la noche.