En la mañana, Jujuy tendrá un clima con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 18.4°C durante el día. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin sobresaltos. La humedad máxima será del 85%, manteniendo una sensación fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá siendo tranquilo con cielos parcialmente nublados. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que contribuirá a mantener el aire refrescante. La mínima descenderá en torno a los 4.2°C nuevamente. Este sábado, la puesta de sol está programada para alrededor de las 18:41 horas.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

El amanecer en Jujuy será a las 08:01, brindando un comienzo de día brillante. El atardecer llegará a las 18:41, prometiendo un hermoso espectáculo vespertino, ideal para disfrutar de actividades al aire libre hacia el final del día.