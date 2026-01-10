Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 10 de enero de 2026
Clima Actual
En la mañana, Jujuy tendrá un clima con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 18.4°C durante el día. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin sobresaltos. La humedad máxima será del 85%, manteniendo una sensación fresca y agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y la noche, el clima seguirá siendo tranquilo con cielos parcialmente nublados. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que contribuirá a mantener el aire refrescante. La mínima descenderá en torno a los 4.2°C nuevamente. Este sábado, la puesta de sol está programada para alrededor de las 18:41 horas.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026
El amanecer en Jujuy será a las 08:01, brindando un comienzo de día brillante. El atardecer llegará a las 18:41, prometiendo un hermoso espectáculo vespertino, ideal para disfrutar de actividades al aire libre hacia el final del día.