Durante la mañana, en Río Negro tendremos un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 6.8°C. El clima se mantendrá fresco, por lo cual se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán máximas de 17.1°C. El viento podría alcanzar una velocidad de hasta 22 km/h, aportando una brisa refrescante. La humedad será alta, llegando al 82%, por lo tanto, se sugiere estar preparado en caso de cambios climáticos inesperados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

El sol sale a las 08:33 y se pone a las 17:51. Aproveche el día para disfrutar de actividades al aire libre, teniendo en cuenta la duración del día.