Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 10 de enero de 2026
Previsión diaria
El clima de hoy en San Juan presenta un inicio de jornada con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, brindando una sensación fresca en las primeras horas del día aunque sin precipitaciones pronosticadas. Los vientos ligeros y la humedad se equilibrarán para mantener un ambiente agradable hasta el mediodía.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde y hacia la noche, San Juan experimentará una subida de temperaturas con un máximo de 20.4°C. Aunque será un día mayormente seco, la jornada permanecerá bajo un manto de nubes parciales y los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h. Esta noche, los habitantes de San Juan podrán disfrutar de cielos abiertos al atardecer, dado el pronóstico de cielos parcialmente cubiertos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026
El amanecer está previsto para las 08:29, mientras que el atardecer se espera hacia las 18:37. La luz lunar aportará su propio espectáculo en San Juan, con la salida de la Luna anunciada para las 17:55.