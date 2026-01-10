El clima de hoy en San Juan presenta un inicio de jornada con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, brindando una sensación fresca en las primeras horas del día aunque sin precipitaciones pronosticadas. Los vientos ligeros y la humedad se equilibrarán para mantener un ambiente agradable hasta el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y hacia la noche, San Juan experimentará una subida de temperaturas con un máximo de 20.4°C. Aunque será un día mayormente seco, la jornada permanecerá bajo un manto de nubes parciales y los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h. Esta noche, los habitantes de San Juan podrán disfrutar de cielos abiertos al atardecer, dado el pronóstico de cielos parcialmente cubiertos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

El amanecer está previsto para las 08:29, mientras que el atardecer se espera hacia las 18:37. La luz lunar aportará su propio espectáculo en San Juan, con la salida de la Luna anunciada para las 17:55.