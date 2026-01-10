Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, brindando un día moderadamente largo. La clima de San Luis estará marcado por un cielo en su mayoría despejado, con pocas probabilidades de precipitaciones durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, se mantendrá el clima mayormente claro, mientras que el viento soplará a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. No se esperan lluvias y la humedad relativa rondará el 66%. La temperatura disminuirá gradualmente hacia la noche, acercándose a registros más frescos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Con un día mayoritariamente soleado y temperaturas suaves, se recomienda llevar ropa ligera durante el día y un abrigo al caer la tarde. Además, es un excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando protegerse del sol.