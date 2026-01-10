Durante la mañana, Santa Cruz experimentará un clima mayormente con nubosidad parcial. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, ofreciendo una sensación fresca pero agradable para el comienzo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para las horas de la tarde y la noche, se mantiene el pronóstico de nubosidad parcial, aunque se espera que las temperaturas no suban más allá de los 7.3°C. La humedad relativa en el ambiente se situará alrededor del 80%, lo cual podría causar una cierta incomodidad. Además, se prevé que los vientos se mantengan relativamente constantes en cuanto a velocidad, alcanzando picos de 25 km/h.