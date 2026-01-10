Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 10 de enero de 2026
Estado del clima
Durante la mañana, Santa Cruz experimentará un clima mayormente con nubosidad parcial. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, ofreciendo una sensación fresca pero agradable para el comienzo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para las horas de la tarde y la noche, se mantiene el pronóstico de nubosidad parcial, aunque se espera que las temperaturas no suban más allá de los 7.3°C. La humedad relativa en el ambiente se situará alrededor del 80%, lo cual podría causar una cierta incomodidad. Además, se prevé que los vientos se mantengan relativamente constantes en cuanto a velocidad, alcanzando picos de 25 km/h.