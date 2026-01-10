Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con características interesantes desde las primeras horas. Durante la mañana, las condiciones previstas indican un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima cercana a los 7.9°C. La humedad relativa será notablemente baja, alrededor del 40%, mientras que los vientos alcanzarán velocidades máximas de hasta 21 km/h, lo que podrá incrementar la sensación térmica un poco más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Pasando a la tarde y noche, el clima mantendrá su tendencia nublada. Se prevé que las temperaturas puedan alcanzar un máximo de 18.5°C, sin precipitaciones significativas. La humedad se incrementará hacia la tarde, favoreciendo la percepción de calor, a pesar de que el cielo se mantenga nublado. Además, se esperan vientos más sostenidos, con ráfagas que podrían llegar a 13 km/h.

A lo largo del día, no se prevé lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con relativa tranquilidad.