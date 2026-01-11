Durante la mañana de este domingo en Buenos Aires, el clima será parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 5.6°C. La humedad relativa alcanzará un 80% lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas comunes oscilarán hasta un máximo de 15.7°C. Los vientos proveniente del sur alcanzarán una velocidad promedio de 10 km/h, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir a la calle.