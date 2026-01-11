Este domingo, el clima en Catamarca comenzará con un cielo despejado, estableciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperatura mínima será de 6.4°C, manteniendo una fresca brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde, se prevé que la máxima alcancerá 23.7°C y el cielo permanecerá mayormente soleado. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar si planeas estar afuera durante las horas de mayor radiación solar. Por la noche, el clima continuará agradable con temperaturas descendiendo ligeramente.

Observaciones astronómicas

El amanecer está programado para las 08:12 y el ocaso será a las 18:33. Estos tiempos brindan una excelente oportunidad para observar la salida y puesta del sol.