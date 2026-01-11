Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta con un panorama de nubosidad parcial. Se prevé que durante la mañana las temperaturas sean frescas, comenzando en mínimos de 8.6°C. Los vientos soplarán levemente desde el noreste, alcanzando máximos de 8 km/h, lo que podría aportar una sensación térmica algo más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas mantendrán la tendencia de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas llegarán a elevarse hasta los 16°C, mientras el viento puede intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h. Se espera una humedad relativa considerable durante toda la jornada, manteniéndose en un 78%.