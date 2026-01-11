Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 11 de enero de 2026
Clima en Córdoba
En Córdoba, el clima para este domingo 11 de enero de 2026, comenzará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 7.3°C. Este panorama presenta una probabilidad baja de precipitaciones, con un 0% de chances de lluvias, mientras que la humedad alcanza un 54% a lo largo de la mañana. Es probable que los vientos soplen a una velocidad máxima de 15 km/h, generando un ambiente fresco y agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde y hacia la noche, en Córdoba, se proyecta una continuidad en las condiciones de cielo parcialmente nuboso, alcanzando temperaturas máximas de 21.9°C. El viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Aquellos que planeen actividades al aire libre podrán disfrutar de un clima que, si bien es variable, tiende a la estabilidad. Cabe destacar que la presión en el ambiente se mantendrá constante, proporcionando una jornada placentera.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026
Para los interesados en observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá en Córdoba a las 07:42 y se pondrá a las 18:21, brindando una cantidad considerable de luz natural para disfrutar del día.