En Córdoba, el clima para este domingo 11 de enero de 2026, comenzará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 7.3°C. Este panorama presenta una probabilidad baja de precipitaciones, con un 0% de chances de lluvias, mientras que la humedad alcanza un 54% a lo largo de la mañana. Es probable que los vientos soplen a una velocidad máxima de 15 km/h, generando un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y hacia la noche, en Córdoba, se proyecta una continuidad en las condiciones de cielo parcialmente nuboso, alcanzando temperaturas máximas de 21.9°C. El viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Aquellos que planeen actividades al aire libre podrán disfrutar de un clima que, si bien es variable, tiende a la estabilidad. Cabe destacar que la presión en el ambiente se mantendrá constante, proporcionando una jornada placentera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá en Córdoba a las 07:42 y se pondrá a las 18:21, brindando una cantidad considerable de luz natural para disfrutar del día.