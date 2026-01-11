Hoy en Formosa se espera un clima con predominancia de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, el termómetro registrará temperaturas que irán desde los 7.9°C, con vientos a una velocidad máxima de 17 km/h y una humedad que alcanzará el 96%. Estas condiciones pueden generar una sensación térmica que se perciba como más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, las temperaturas aumentarán, llegando a una máxima de 20.5°C. Los vientos continuarán siendo moderados con una velocidad media de 7 km/h. Es poco probable que se registren precipitaciones a lo largo del día, lo que hará que el ambiente sea cálido pero no demasiado sofocante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026

El amanecer en Formosa está previsto para las 07:37, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. Estas horas brindan una buena oportunidad para disfrutar de las primeras y últimas luces del día, siendo ideales para actividades al aire libre como caminatas o simplemente disfrutar de la naturaleza. Considera llevar una cámara para capturar la belleza de estos momentos.