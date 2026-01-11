Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 11 de enero de 2026
Clima Hoy
Hoy en Formosa se espera un clima con predominancia de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, el termómetro registrará temperaturas que irán desde los 7.9°C, con vientos a una velocidad máxima de 17 km/h y una humedad que alcanzará el 96%. Estas condiciones pueden generar una sensación térmica que se perciba como más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
En la tarde y noche, las temperaturas aumentarán, llegando a una máxima de 20.5°C. Los vientos continuarán siendo moderados con una velocidad media de 7 km/h. Es poco probable que se registren precipitaciones a lo largo del día, lo que hará que el ambiente sea cálido pero no demasiado sofocante.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026
El amanecer en Formosa está previsto para las 07:37, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. Estas horas brindan una buena oportunidad para disfrutar de las primeras y últimas luces del día, siendo ideales para actividades al aire libre como caminatas o simplemente disfrutar de la naturaleza. Considera llevar una cámara para capturar la belleza de estos momentos.