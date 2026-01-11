Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Esta mañana en Jujuy, las condiciones meteorológicas prometen ser agradables con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de 4.2°C. No se espera ninguna precipitación significativa, ya que la probabilidad de lluvia es baja, lo que hace que el clima sea perfecto para actividades al aire libre. La humedad alcanzará un nivel cómodo del 46%, y los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h, lo que hará que las sensaciones térmicas sean ligeramente más bajas. Será un buen día para salir, aunque será mejor llevar una chaqueta ligera por si acaso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las temperaturas en Jujuy no variarán drásticamente, con un máximo alcanzable de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero sin pronósticos de lluvia. Si necesitas realizar tareas externas, el viento, con ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h, no debería representar un problema significativo, permitiendo actividades al aire libre sin contratiempos. La calidad del aire seguirá siendo buena, ideal para quienes sufren de alergias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026

El sol hará su aparición en Jujuy a las 08:01 horas y se pondrá a las 18:41 horas. Es un buen día para disfrutar de observaciones astronomicas durante las primeras horas de la noche, con una luna que estará entrando en una fase creciente, lo que permitirá visibilidad moderada del cielo nocturno.