Hoy en La Rioja, se anticipa un clima con condiciones parciales nubosas. Las temperaturas comenzarán en los 6°C, proporcionando un inicio fresco al día. Conforme avance el día, la máxima alcanzará los 21.1°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y la noche, el cielo en La Rioja mantendrá su condición parcialmente nubosa, según lo previsto. Las temperaturas se mantendrán estables, fluctuando entre los 6°C y 21.1°C. Aunque no hay lluvias previstas para la jornada de hoy, la humedad relativa ronda el 40%. Se recomienda disfrutar al aire libre con precaución debido a la variación térmica que se experimentará.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar una capa extra, especialmente por la mañana. Además, usar protector solar sigue siendo necesario dada la exposición solar que puede ocurrir en momentos despejados del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026

El sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, brindando un día lo suficientemente largo para disfrutar diversas actividades al aire libre. Estas horas son ideales para planificar viajes y excursiones en esta hermosa provincia.