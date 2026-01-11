Clima en Mendoza para hoy

Hoy, Mendoza experimentará un clima con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 6.6°C y 17.5°C. Se espera que el nivel de humedad se mantenga alrededor del 62%. El viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. No se prevé lluvia a lo largo del día, lo cual resulta ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura del viento.

Observaciones astronómicas para el 10 de junio de 2025

El amanecer está programado para las 8:34 AM, y el ocaso se estima que ocurrirá alrededor de las 5:35 PM. La salida de la luna será a las 5:52 PM, con su puesta a las 8:05 AM.