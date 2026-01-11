Canal 26
Durante la mañana en Neuquén, el clima presentará un cielo parcialmente cubierto, con una temperatura mínima de 4.9°C. La humedad relativa del aire será de aproximadamente el 35%, lo que indicará una sensación de frescura. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 13 km/h, conformando un inicio de día bastante apacible.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y las temperaturas estarán cerca de los 17°C, siendo la más alta del día. Además, se sentirán algunas ráfagas de viento entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, las temperaturas bajarán nuevamente, acercándose a la mínima de la mañana. El viento disminuirá, y la probabilidad de precipitaciones permanecerá baja, lo que sugiere una noche tranquila.

Este análisis climatológico ofrece un vistazo preciso de las condiciones que se experimentarán a lo largo del día en Neuquén, asegurando que tanto locales como turistas puedan planificar sus actividades al aire libre de manera adecuada.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:47 y el atardecer a las 18:16, marcando el ritmo del día.