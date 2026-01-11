Hoy en Río Negro, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.8°C, mientras que las máximas rondarán los 17.1°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 22 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescura en las primeras horas del día. La humedad relativa estará en torno al 82%, por lo que se espera que haya una ligera sensación de bochorno. Es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán entre los 6.8°C y 17.1°C. El viento persistirá, siendo más evidente en las zonas descubiertas. La humedad seguirá alta, lo que podría provocar una sensación térmica mayor. Hacia la noche, el cielo estará mayormente despejado, ofreciendo una pausa en la nubosidad, pero con vientos que continúan en dirección sur. Las actividades al aire libre serán ideales, siempre y cuando se mantenga abrigado debido al descenso de temperatura esperado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026

El amanecer se producirá a las 08:33 horas, mientras que el atardecer será a las 17:51 horas. Aprovecha el día para disfrutar de las observaciones astronómicas, ya que el clima despejado hacia el final del día promete una buena visibilidad para admirar el cielo estrellado.