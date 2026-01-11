En la mañana de hoy en Salta, se pronostica un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Los vientos moderados, alcanzando una velocidad media de 8 km/h, harán su presencia durante la mayor parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde y la noche, el clima en Salta continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 21.2°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad relativa alcanzará un máximo del 91%, proporcionando una atmósfera húmeda en el ambiente.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en observaciones astronómicas, la salida del sol está programada para las 08:03, mientras que el atardecer se espera a las 18:40. Este ciclo diario ofrece una gran oportunidad para disfrutar de la belleza del amanecer y atardecer durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas. A medida que las temperaturas aumentan durante el día, se sugiere adoptar una vestimenta más ligera, pero con alguna protección para el aire fresco ocasionado por los vientos.