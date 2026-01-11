Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 11 de enero de 2026
Clima en Salta
En la mañana de hoy en Salta, se pronostica un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Los vientos moderados, alcanzando una velocidad media de 8 km/h, harán su presencia durante la mayor parte del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Hacia la tarde y la noche, el clima en Salta continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 21.2°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad relativa alcanzará un máximo del 91%, proporcionando una atmósfera húmeda en el ambiente.
Observaciones astronómicas
Para los interesados en observaciones astronómicas, la salida del sol está programada para las 08:03, mientras que el atardecer se espera a las 18:40. Este ciclo diario ofrece una gran oportunidad para disfrutar de la belleza del amanecer y atardecer durante el día.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta
Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas. A medida que las temperaturas aumentan durante el día, se sugiere adoptar una vestimenta más ligera, pero con alguna protección para el aire fresco ocasionado por los vientos.