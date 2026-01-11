Clima en San Juan

Hoy, en San Juan, el clima presentará condiciones propias de un día parcialmente nuboso, con temperaturas que variarán entre los 9.2°C en la mañana y alcanzarán una máxima de 20.4°C hacia el mediodía. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 11 km/h, creando un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá con características similares, con el cielo permaneciendo parcialmente nublado. Las temperaturas descenderán paulatinamente hacia la noche, donde se espera que el ambiente mantenga el mismo grado de frescura, acompañado de vientos moderados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026

Los habitantes de San Juan podrán disfrutar del amanecer alrededor de las 8:29 y el atardecer se producirá a las 18:37. Es un día ideal para realizar actividades al aire libre, aprovechando el tiempo mayormente despejado.