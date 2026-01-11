Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 11 de enero de 2026
Clima en Cuyo
La clima de San Luis hoy promete ser parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.5°C, disminuyendo modestamente al avanzar el día. La humedad se mantendrá en un promedio del 42%. Las brisas comenzarán con una velocidad media de aproximadamente 19 km/h, aumentando ligeramente a medida que transcurre la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Ya por la tarde y noche, el cielo se mantendrá con intervalos nubosos, y las temperaturas máximas alcanzarán los 17.7°C. La presencia de vientos será notable con una velocidad máxima de hasta 36 km/h, aportando una sensación más fresca durante el atardecer.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026
Hoy, el amanecer está previsto a las 08:25, y el ocaso del sol será a las 18:24. ¡Un día perfecto para disfrutar de la naturaleza!