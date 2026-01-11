Hoy, el clima en Santa Cruz amanecerá con un cielo partly cloudy y temperaturas mínimas de 3.4°C. A lo largo de la mañana, se mantendrá la nubosidad con un viento promedio de 25 km/h. La humedad rondará un 80%, lo que incrementará la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, se espera que la nubosidad continúe siendo protagonista y se alcance una temperatura máxima de 7.3°C. Vientos podrán llegar a soplar a una velocidad de hasta 30 km/h, según los reportes. Se recomienda abrigarse adecuadamente dada la intensidad del viento y las bajas temperaturas.

Recuerde llevar consigo un paraguas puesto que el cielo nuboso podría traer precipitaciones imprevistas.