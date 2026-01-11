Condiciones del tiempo

En Tierra Del Fuego esta mañana, el clima presenta un panorama nublado, con temperaturas mínimas de alrededor de -0.6°C. Sin probabilidades de precipitación, la humedad se mantiene en el 93%, lo cual puede hacer que el ambiente se sienta más frío. Los vientos estarán presentes a lo largo del día con una velocidad media de 11 km/h, proporcionando un aire fresco a la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde, se esperan pocos cambios en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas máximas pueden llegar a 2.9°C, bajo un cielo mayormente cubierto con nubes, pero sin pronóstico de lluvia. La humedad relativa del aire estará cerca del 93%, y los vientos alcanzarán ráfagas de hasta 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026

El amanecer se producirá a las 9:54 am, mientras que el ocaso está programado para las 4:12 pm. Durante este día, las horas de luz natural serán limitadas, por lo cual se recomienda aprovechar al máximo la luz del día para las actividades al aire libre.