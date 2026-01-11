Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 11 de enero de 2026
Clima actual
Condiciones del tiempo
En Tierra Del Fuego esta mañana, el clima presenta un panorama nublado, con temperaturas mínimas de alrededor de -0.6°C. Sin probabilidades de precipitación, la humedad se mantiene en el 93%, lo cual puede hacer que el ambiente se sienta más frío. Los vientos estarán presentes a lo largo del día con una velocidad media de 11 km/h, proporcionando un aire fresco a la región.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
En la tarde, se esperan pocos cambios en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas máximas pueden llegar a 2.9°C, bajo un cielo mayormente cubierto con nubes, pero sin pronóstico de lluvia. La humedad relativa del aire estará cerca del 93%, y los vientos alcanzarán ráfagas de hasta 17 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026
El amanecer se producirá a las 9:54 am, mientras que el ocaso está programado para las 4:12 pm. Durante este día, las horas de luz natural serán limitadas, por lo cual se recomienda aprovechar al máximo la luz del día para las actividades al aire libre.