Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

En medio de una ola de calor con temperaturas cercanas a los 35 grados, las tormentas llegaron a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores durante la tarde de este jueves, acompañadas con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán durante la noche y se disiparán en la madrugada del viernes 16 de enero, situación acompañada de un marcado descenso de la temperatura.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Cómo sigue el tiempo tras las lluvias

Viernes 16 de enero : mínima de 17 °C y máxima de 28 °C. Cielo entre parcialmente y ligeramente nublado. Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h. No habrá lluvias.

Sábado 17 de enero : mínima de 19 °C y máxima de 32 °C. El cielo comenzará ligeramente nublado y lo terminará con gran nubosidad. Se esperan vientos de entre 7 y 22 km/h, sin lluvias.

Domingo 18 de enero : mínima de 18 °C y máxima de 28 °C. Cielo entre parcialmente y mayormente nublado. No habrá lluvias y los vientos alcanzarán los 22 km/h.

Lunes 19 de enero: mínima de 16 °C y máxima de 26 °C. Cielo algo nublado con vientos de entre 13 y 31 km/h. No habrá lluvias.

13 provincias en alerta por tormentas este viernes 16 de enero

En tanto, el Servicio Meteorológico indicó que 6 provincias se verán bajo alerta amarilla por tormentas:

Chaco Entre Ríos Formosa Jujuy Misiones Salta

Se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Por su parte, en estas 7 provincias regirá la alerta naranja:

Catamarca Córdoba Corrientes La Rioja Santa Fe Santiago del Estero Tucumán

Se esperan tormentas fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Alertas para el viernes 16 de enero. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Alerta amarilla

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta naranja