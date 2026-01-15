¿Llega el alivio?: hasta cuándo llueve en Buenos Aires y cómo sigue el tiempo tras la ola de calor
Después de varios días de temperaturas por encima de los 30 grados, las tormentas se hicieron presente en la Ciudad y sus alrededores. Conocé cómo va a estar el clima el fin de semana y en qué provincias rigen alertas amarilla y naranaja.
En medio de una ola de calor con temperaturas cercanas a los 35 grados, las tormentas llegaron a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores durante la tarde de este jueves, acompañadas con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán durante la noche y se disiparán en la madrugada del viernes 16 de enero, situación acompañada de un marcado descenso de la temperatura.
Cómo sigue el tiempo tras las lluvias
- Viernes 16 de enero: mínima de 17 °C y máxima de 28 °C. Cielo entre parcialmente y ligeramente nublado. Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h. No habrá lluvias.
- Sábado 17 de enero: mínima de 19 °C y máxima de 32 °C. El cielo comenzará ligeramente nublado y lo terminará con gran nubosidad. Se esperan vientos de entre 7 y 22 km/h, sin lluvias.
- Domingo 18 de enero: mínima de 18 °C y máxima de 28 °C. Cielo entre parcialmente y mayormente nublado. No habrá lluvias y los vientos alcanzarán los 22 km/h.
- Lunes 19 de enero: mínima de 16 °C y máxima de 26 °C. Cielo algo nublado con vientos de entre 13 y 31 km/h. No habrá lluvias.
13 provincias en alerta por tormentas este viernes 16 de enero
En tanto, el Servicio Meteorológico indicó que 6 provincias se verán bajo alerta amarilla por tormentas:
- Chaco
- Entre Ríos
- Formosa
- Jujuy
- Misiones
- Salta
Se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Por su parte, en estas 7 provincias regirá la alerta naranja:
- Catamarca
- Córdoba
- Corrientes
- La Rioja
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tucumán
Se esperan tormentas fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
Alerta amarilla
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta naranja
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.