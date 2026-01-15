Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 15 de enero de 2026
Previsión meteorológica
El clima en Buenos Aires esta mañana se caracteriza por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 5.6°C. A lo largo de la mañana, los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de alrededor de 16 km/h. La humedad conservará un promedio aceptable, promoviendo un ambiente fresco y agradable para realizar actividades al aire libre antes del mediodía.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 15.7°C, ideales para paseos vespertinos. A medida que caiga la noche, el cielo se tornará despejado, permitiendo que la luna se muestre espléndida. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, estabilizándose alrededor de 8 km/h, y la humedad en la atmósfera rondará el 60%, ofreciendo una noche clara y serena.
Es recomendable abrigarse adecuadamente en las primeras horas del día y durante la noche, ya que las temperaturas más frescas pueden exigir un abrigo extra.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026
Este jueves, el amanecer se producirá a las 08:05, mientras que el atardecer llegará a las 17:06. Seremos testigos de un día con una luz solar suave que proporcionará un entorno optimista para disfrutar del aire libre.