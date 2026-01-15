El clima en Buenos Aires esta mañana se caracteriza por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 5.6°C. A lo largo de la mañana, los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de alrededor de 16 km/h. La humedad conservará un promedio aceptable, promoviendo un ambiente fresco y agradable para realizar actividades al aire libre antes del mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas rondarán los 15.7°C, ideales para paseos vespertinos. A medida que caiga la noche, el cielo se tornará despejado, permitiendo que la luna se muestre espléndida. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, estabilizándose alrededor de 8 km/h, y la humedad en la atmósfera rondará el 60%, ofreciendo una noche clara y serena.

Es recomendable abrigarse adecuadamente en las primeras horas del día y durante la noche, ya que las temperaturas más frescas pueden exigir un abrigo extra.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

Este jueves, el amanecer se producirá a las 08:05, mientras que el atardecer llegará a las 17:06. Seremos testigos de un día con una luz solar suave que proporcionará un entorno optimista para disfrutar del aire libre.