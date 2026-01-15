Hoy en Catamarca, el clima se presentará con condiciones variadas en la mañana. Se espera que el cielo esté mayormente despejado durante las primeras horas del día, con una temperatura mínima de 6.4°C. Aunque no está programada lluvia, la humedad relativa alcanzará un valor máximo de 65%, por lo que la sensación térmica podría variar ligeramente. Los vientos se mantendrán en torno a los 16 km/h, proporcionando una brisa moderada que refrescará el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde, se pronostican cielos nubosos y una temperatura máxima que rondará los 23.7°C. Aunque no se esperan precipitaciones, los habitantes deben estar preparados para cambios rápidos de temperatura. Al caer la noche, las nubes continuarán presentes, pero el riesgo de lluvia seguirá siendo bajo. La velocidad del viento se mantendrá similar a lo largo del día, sin variaciones significativas.

Observación importante: Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados sobre el clima a través de fuentes confiables para cualquier cambio repentino.