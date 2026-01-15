En la madrugada y mañana de este jueves 15 de enero, Chubut tendrá clima fresco con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas tempranas se sitúan en un mínimo de 7.3°C. A medida que avance la mañana, el mercurio alcanzará su pico en los 14.7°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Según el monitoreo meteorológico, la tarde mostrará condiciones similares con intervalos de nubes. Las temperaturas se mantendrán en un promedio de 14.7°C. El viento soplará desde el sureste a velocidades que alcanzan los 31 km/h, proporcionando una brisa constante durante el día.

Al avanzar hacia la noche, la temperatura descenderá gradualmente mientras los cielos continúan con nubes dispersas. No se esperan precipitaciones importantes, con un porcentaje de humedad que oscila entre el 47% y el 79%, lo que generará un ambiente más fresco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Es recomendable vestir en capas y considerar un abrigo ligero para las horas nocturnas. Si planeas estar al aire libre por la tarde, será importante estar preparado para las rachas de viento, que podrían resultar incómodas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

El amanecer en Chubut está previsto para las 08:49, mientras que la puesta de sol será aproximadamente a las 17:51. Este día ofrecerá casi 9 horas de luz solar.