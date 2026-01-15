Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará dominado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C como mínima. Aunque no se esperan precipitaciones, es importante considerar que la humedad relativa estará en torno al 78%, lo cual aumentará la sensación de frescor en el ambiente. Los vientos mantendrán una velocidad moderada, alrededor de 12 km/h, así que no olvides tu abrigo al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo continuará con nubes dispersas, sin embargo, se espera que la temperatura máxima alcance los 16°C, proporcionando un ambiente más acogedor. La velocidad del viento será similar a la de la mañana, con rachas que podrían llegar a 22 km/h. Aunque la humedad sigue presente, estará ligeramente más baja que en horas de la mañana, alcanzando alrededor del 66%. En resumen, será un día ideal para actividades al aire libre durante la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 15 de enero de 2026

Para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su presencia a las 07:57 y se despedirá a las 17:50. Por otro lado, la luna saldrá un poco más tarde, a las 17:04, y se ocultará a las 07:28 del día siguiente, permitiendo disfrutar de una hermosa vista nocturna si las condiciones del cielo lo permiten.