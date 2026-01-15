Hoy, en Córdoba, el clima durante la mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, y se prevé una humedad relativa del 54%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 15 km/h, lo que podrá aportar una sensación de más frescura durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, se espera un ascenso de la temperatura con máximas alcanzando los 21.9°C. Las condiciones del cielo continuarán con intervalos nubosos, pero sin señales de precipitaciones ni lluvias. Además, los vientos persistirán con una velocidad promedio de 15 km/h, garantizando una ventilación agradable en la ciudad.

Ya en la noche, el cielo se mantendrá nuboso aunque las probabilidades de lluvias son prácticamente nulas. El clima podría enfriarse ligeramente, haciendo que la noche sea ideal para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

El amanecer de este jueves 15 de enero se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer está previsto para las 18:21. Estas condiciones son favorables para disfrutar de un día más prolongado de luz natural en Córdoba.